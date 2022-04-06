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Чемпионат Италии. Серия А

Стали известны подробности проекта нового стадиона для «Милана» и «Интера»

06 Апреля 2022 • 19:38 Комментировать
Интер Милан
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Верона
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09.04 19:00

Стали известны подробности проекта нового стадиона для «Милана» и «Интера».

По информации The Cult of Calcio, клубы планируют построить новую арену не на месте «Сан-Сиро», а за пределами Милана. При этом стороны выразили недовольство медленно протекающим процессом реализации проекта.

«Я ожидал более быстрого процесса, учитывая, где мы находимся. В проекте участвуют все, а не только команды и болельщики. К сожалению, бюрократическая волокита не облегчает ситуацию в Италии», – заявил президент «Милана» Паоло Скарони.

«Мы начали с большим энтузиазмом, но поняли, что итальянская система не помогает строить инфраструктуру, особенно спортивную. Мы требовали принятия нового закона по этому вопросу, но были задержки за задержками. Мы хотим следовать правилам, но инвесторам трудно принять эту мрачную ситуацию. Мы все еще ждем окончательного утверждения», – сказал генеральный директор «Интера» Алессандро Антонелло.

Стадион «Сан-Сиро» был открыт в 1926 году. С момента его основания свои домашние матчи на нем проводил только «Милан». В 1955 году арена была реконструирована и на ней стал также играть и «Интер». В 1979 году стадион был переименован в «Джузеппе Меацца» – в честь чемпиона мира 1934 и 1938 годов и форварда, игравшего в обоих миланских клубах.

Ожидается, что после постройки новой арены, «Сан-Сиро» не будет снесен, а останется как памятник архитектуры и футбольный музей.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Серия А Джузеппе Меацца
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