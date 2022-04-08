Верховод: «Не считаю «Милан» фаворитом чемпионата»

Легендарный итальянский защитник Пьетро Верховод поделился своим видением борьбы за Скудетто. По его мнению, лидирующий в турнирной таблице «Милан» нельзя назвать фаворитом в борьбе за чемпионат - команда теряет слишком много очков в простых ситуациях, причем регулярно.

- «Милан» сыграл вничью с «Болоньей», и по тому, что я видел, мне трудно считать команду фаворитом в борьбе за титул. «Наполи» или «Интер»? Сказать трудно, но сейчас «Наполи» чуть выше в турнирной таблице, - напомнил Верховод, слова которого цитирует Itasportpress.