«Милан» хочет выкупить Мессиаса

«Милан» намерен выкупить бразильского нападающего Джуниора Мессиаса, права на которого на данный момент принадлежат «Кротоне». Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, главный тренер «россонери» Стефано Пиоли впечатлён игрой футболиста и поручил руководству выкупить его на полноценной основе.

По сведениям источника, сумма потенциального выкупа пока неизвестна. Сообщается, что в ближайшие дни руководство «Милана» обсудит с «Кротоне» полноценный трансфер.

В этом сезоне Мессиас забил 4 гола в чемпионате Италии. Также бразильский футболист отметился одним забитым голом на групповом этапе Лиги чемпионов в ворота мадридского «Атлетико».