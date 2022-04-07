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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет выкупить Мессиаса

07 Апреля 2022 • 13:36 Комментировать
Торино
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Милан
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10.04 21:45
«Милан» намерен выкупить бразильского нападающего Джуниора Мессиаса, права на которого на данный момент принадлежат «Кротоне». Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, главный тренер «россонери» Стефано Пиоли впечатлён игрой футболиста и поручил руководству выкупить его на полноценной основе.
 
По сведениям источника, сумма потенциального выкупа пока неизвестна. Сообщается, что в ближайшие дни руководство «Милана» обсудит с «Кротоне» полноценный трансфер.
 
В этом сезоне Мессиас забил 4 гола в чемпионате Италии. Также бразильский футболист отметился одним забитым голом на групповом этапе Лиги чемпионов в ворота мадридского «Атлетико».
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Милан Жуниор Мессиас
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ТОРИНО МИЛАН
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