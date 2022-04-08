«Милан» начал переговоры по Асенсио

Итальянский «Милан» начал переговоры с мадридским «Реалом» по приобретению полузащитника Марко Асенсио. Ранее сообщалось, что футболист сомневается в своём будущем на «Сантьяго Бернабеу» и отказывается продлевать контракт, который истекает летом 2023 года.

Согласно Football Italia, руководство «россонери» уже обратилось к «Реалу» с намерениями приобрести игрока по сниженной цене грядущим летом. Ранее стало известно, что «Милан» сможет себе позволить обеспечить игроку зарплату размером в 5 миллионов евро в год.

Напомним, что «Милан» сейчас также обсуждает полноценный выкуп Браима Диаса, права на которого тоже принадлежат мадридскому «Реалу».