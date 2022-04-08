Асенсио подробно расспросил Тео Эрнандеса о «Милане»

Вингер мадридского «Реала» всерьёз раздумывает над возможностью перехода в итальянский «Милан».

Асенсио уже пообщался с нынешним игроком «россонери» Тео Эрнандесом, подробно расспросив своего бывшего одноклубника по «Реалу» о проекте «Милана» и тактических принципах главного тренера Стефано Пиоли. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

Утверждается, что «Реал» готов продать Асенсио этим летом за 25 млн евро, так как его контракт истекает через год, а переговоры о продлении в настоящий момент не ведутся.

«Милан» серьёзно нацелен на покупку Асенсио, в услугах которого также заинтересован лондонский «Арсенал». Как информирует источник, именно 26-летний испанец, а не Берарди из «Сассуоло», является приоритетной целью «Милана» для усиления правого фланга атаки.