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Чемпионат Италии. Серия А

Асенсио подробно расспросил Тео Эрнандеса о «Милане»

08 Апреля 2022 • 23:02 Комментировать
Торино
...
Милан
4.15 3.50 1.90
10.04 21:45

Вингер мадридского «Реала» всерьёз раздумывает над возможностью перехода в итальянский «Милан».

Асенсио уже пообщался с нынешним игроком «россонери» Тео Эрнандесом, подробно расспросив своего бывшего одноклубника по «Реалу» о проекте «Милана» и тактических принципах главного тренера Стефано Пиоли. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

Утверждается, что «Реал» готов продать Асенсио этим летом за 25 млн евро, так как его контракт истекает через год, а переговоры о продлении в настоящий момент не ведутся.

«Милан» серьёзно нацелен на покупку Асенсио, в услугах которого также заинтересован лондонский «Арсенал». Как информирует источник, именно 26-летний испанец, а не Берарди из «Сассуоло», является приоритетной целью «Милана» для усиления правого фланга атаки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Марко Асенсио Тео Эрнандес
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