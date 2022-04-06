Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Асенсио подтвердил интерес со стороны «Милана» и «Арсенала»

06 Апреля 2022 • 18:38 Комментировать
Арсенал
...
Брайтон
1.60 3.95 5.80
09.04 17:00
Агент полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио подтвердил интерес к испанцу со стороны «Милана» и лондонского «Арсенала». Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.
 
Отмечается, что Асенсио сомневается в своём будущем в мадридском клубе на фоне слухов о приобретении нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе. Испанец опасается, что может потерять место в основном составе.
 
Напомним, что Асенсио пока отказывается продлить контракт с мадридским «Реалом», который рассчитан до сезона 2022/23. Руководство «сливочных» намерено продать игрока, если тот не согласится обновить соглашение в ближайшее время.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Арсенал Лондон Марко Асенсио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
06.04  21:30 Бёрнли ... Эвертон 2.70 3.35 2.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Апреля
19:00 · Англия. Премьер-лига
Стоунз поделился мыслями о значимости матча «Манчестер Сити» против «Ливерпуля»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Венгер о Диасе: «Я бы поставил 10 из 10 скаутам «Ливерпуля»
18:48 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» может увести Джонстона у «Тоттенхэма»
18:38 · Англия. Премьер-лига
Агент Асенсио подтвердил интерес со стороны «Милана» и «Арсенала»
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» обозначил цели на летнее трансферное окно
17:46 · Англия. Премьер-лига
Исмаила Сарр интересен «Ливерпулю» и «Ньюкаслу»
16:57 · Англия. Премьер-лига
Хосе Энрике призывает «Ливерпуль» купить Галлахера
16:41 · Англия. Премьер-лига
Кейн выслушает предложение «МЮ»
15:57 · Англия. Премьер-лига
Ориги: «Клопп знает, как выжать максимум из игроков»
15:42 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» контактировал с Тухелем
15:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» потеряла интерес к Рюдигеру после продления контракта с Араухо
15:11 · Англия. Премьер-лига
Деку прибыл в Испанию, чтобы подписать контракт между «Барселоной» и Рафиньей 1
15:01 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Драться будем до последнего вздоха! Вперед, Дьяволы!» 1
14:54 · Англия. Премьер-лига
Моуринью стал официальным представителем производителей стикеров к Евро-2024
14:42 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Главное - команда победила, это важнее всего»
Все новости
Рекомендуем