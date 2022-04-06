Агент Асенсио подтвердил интерес со стороны «Милана» и «Арсенала»

Агент полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио подтвердил интерес к испанцу со стороны «Милана» и лондонского «Арсенала». Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Отмечается, что Асенсио сомневается в своём будущем в мадридском клубе на фоне слухов о приобретении нападающего «ПСЖ» Киллиана Мбаппе. Испанец опасается, что может потерять место в основном составе.

Напомним, что Асенсио пока отказывается продлить контракт с мадридским «Реалом», который рассчитан до сезона 2022/23. Руководство «сливочных» намерено продать игрока, если тот не согласится обновить соглашение в ближайшее время.