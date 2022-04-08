«Милан» нацелился на Вайгля

«Милан» в летнее межсезонье хочет пополнить свои ряды центральным полузащитником лиссабонской «Бенфики» Юлианом Вайглем. Как сообщает Calciomercato, что немец является одним из приоритетных вариантов для «россонери» для усиления центра поля.

Вайгль в этом сезоне дошёл вместе с «Бенфикой» до четвертьфинала Лиги чемпионов, где его команда уступила в первом матче на «Эштадиу да Луж» английскому «Ливерпулю» со счётом 1:3.

Напомним, что ранее Вайгль выступал за дортмундскую «Боруссию». В прошлом сезоне появлялись слухи, согласно которым в услугах полузащитника также был заинтересован лондонский «Челси».