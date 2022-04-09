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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Возможность бороться за Скудетто – огромная привилегия»

09 Апреля 2022 • 16:59 Комментировать
Торино
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Милан
4.20 3.55 1.88
10.04 21:45
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, что для него значит бороться за чемпионский титул Серии А. Напомним, что на данный момент «россонери» под руководством итальянца по потерянным очкам опережают «Наполи» и «Интер» на один пункт в турнирной таблице.
 
«Это привилегия быть здесь в этот момент, никто летом не думал, что мы сможем бороться за Скудетто. Но теперь мы здесь и это происходит», – рассказал Пиоли на своей пресс-конференции перед очередным туром Серии А.
 
В прошлом сезоне Пиоли впервые за несколько лет вывел «Милан» в Лигу чемпионов. В последнем матче чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью 0:0 с «Болоньей».
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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ТОРИНО МИЛАН
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