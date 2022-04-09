Пиоли: «Возможность бороться за Скудетто – огромная привилегия»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, что для него значит бороться за чемпионский титул Серии А. Напомним, что на данный момент «россонери» под руководством итальянца по потерянным очкам опережают «Наполи» и «Интер» на один пункт в турнирной таблице.

«Это привилегия быть здесь в этот момент, никто летом не думал, что мы сможем бороться за Скудетто. Но теперь мы здесь и это происходит», – рассказал Пиоли на своей пресс-конференции перед очередным туром Серии А.

В прошлом сезоне Пиоли впервые за несколько лет вывел «Милан» в Лигу чемпионов. В последнем матче чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью 0:0 с «Болоньей».