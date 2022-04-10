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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Поражение «Наполи» ничего не меняет для «Милана»

10 Апреля 2022 • 22:01 Комментировать
Торино
0:0
Милан
4.30 3.45 1.90
1-й тайм

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что неожиданное поражение «Наполи» от «Фиорентины» (2:3) не повлияет на настрой его команды.

«Милан», «Наполи» и «Интер» ведут борьбу за чемпионство в Серии А. В случае победы над «Торино» «россонери» увеличат отрыв от неаполитанцев до четырёх очков.

«Смотрели ли игроки матч «Наполи» днём? Я думаю, что они отдыхали. Для нас поражение «Наполи» ничего не меняет, потому что мы в любом случае осознаём важность собственной игры. Нам необходимо вложить максимум энергии и страсти, чтобы победить», – сказал Пиоли в интервью DAZN перед поединком с «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Стефано Пиоли
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ТОРИНО МИЛАН
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окончен Наполи 2:3 Фиорентина 1.78 3.75 4.50
окончен Сассуоло 2:1 Аталанта 3.40 3.95 2.00
окончен Венеция 1:2 Удинезе 3.70 3.35 2.08
окончен Рома 2:1 Салернитана 1.35 5.10 9.50
Идет 20 минута Торино 0:0 Милан 3.60 3.45 2.13
11.04  21:45 Болонья ... Сампдория 2.27 3.40 3.25
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