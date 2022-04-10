Пиоли: «Поражение «Наполи» ничего не меняет для «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли считает, что неожиданное поражение «Наполи» от «Фиорентины» (2:3) не повлияет на настрой его команды.

«Милан», «Наполи» и «Интер» ведут борьбу за чемпионство в Серии А. В случае победы над «Торино» «россонери» увеличат отрыв от неаполитанцев до четырёх очков.

«Смотрели ли игроки матч «Наполи» днём? Я думаю, что они отдыхали. Для нас поражение «Наполи» ничего не меняет, потому что мы в любом случае осознаём важность собственной игры. Нам необходимо вложить максимум энергии и страсти, чтобы победить», – сказал Пиоли в интервью DAZN перед поединком с «Торино».