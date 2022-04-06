Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович может завершить карьеру по окончании текущего сезона

06 Апреля 2022 • 18:49 Комментировать
Торино
...
Милан
4.00 3.50 1.93
10.04 21:45

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассматривает возможность завершить карьеру профессионального футболиста, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 40-летний Ибрагимович может пойти на этот шаг только в том случае, если «Милан» сможет выиграть Кубок Италии или чемпионат. Контракт шведа с «россонери» истекает летом 2022 года.

После 31 тура «Милан» набрал 67 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший преследователь «Наполи» отстает на одно очко.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Апреля
18:49 · Италия. Серия А
Ибрагимович может завершить карьеру по окончании текущего сезона
18:38 · Англия. Премьер-лига
Агент Асенсио подтвердил интерес со стороны «Милана» и «Арсенала»
18:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет избавить от шестерых игроков
17:30 · Италия. Серия А
Полузащитник «Болоньи» Сванберг интересен трём клубам АПЛ
16:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» может купить защитника «Фиорентины» Миленковича
15:35 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Знал, что будет трудно заменить Эриксена»
15:27 · Италия. Серия А
«ПСЖ» планирует купить полузащитника «Салернитаны»
14:54 · Англия. Премьер-лига
Моуринью стал официальным представителем производителей стикеров к Евро-2024
14:30 · Англия. Премьер-лига
Мойзе Кин ведет переговоры с «ПСЖ»
14:14 · Италия. Серия А
«Милан» наблюдает за прогрессом Бету
14:06 · Италия. Серия А
«Интер» хочет подписать Дибалу и оставить в команде Лаутаро Мартинеса
13:43 · Италия. Серия А
Чалханоглу о будущем: «Я спокоен и хочу выиграть Скудетто с «Интером»
13:37 · Италия. Серия А
«Наполи» заинтересован в подписании Дзаньоло
13:05 · Италия. Серия А
Шомуродов: В «Роме» общаемся с Мхитаряном на русском языке
12:43 · Италия. Серия А
Президент Серии А заявил о необходимости клубам иметь вторые команды
Все новости
Рекомендуем