Ибрагимович может завершить карьеру по окончании текущего сезона

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассматривает возможность завершить карьеру профессионального футболиста, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 40-летний Ибрагимович может пойти на этот шаг только в том случае, если «Милан» сможет выиграть Кубок Италии или чемпионат. Контракт шведа с «россонери» истекает летом 2022 года.

После 31 тура «Милан» набрал 67 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший преследователь «Наполи» отстает на одно очко.