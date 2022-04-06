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Чемпионат Италии. Серия А

Флоренци всё-таки сможет помочь «Милану» в конце сезона

06 Апреля 2022 • 03:18 Комментировать
Торино
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Милан
3.95 3.50 1.95
10.04 21:45

Мы уже сообщали о том, что 31-летний полузащитник Алессандро Флоренци выбыл из строя из-за травмы, однако если изначально предполагалось, что он в этом сезоне на поле уже не вернется, то сейчас поступила обнадеживающая информация.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, на самом деле Флоренци пропустит лишь месяц, а значит, сможет помочь команде в заключительных матчах чемпионата Италии. Это важно для команды, в настоящий момент лидирующей в турнирной таблице и ведущей борьбу за «скудетто». Сезон в итальянской Серии А в этом году заканчивается 22 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Флоренци
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ТОРИНО МИЛАН
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