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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» определился с трансферными целями на лето

07 Апреля 2022 • 14:58 Комментировать
Торино
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Милан
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10.04 21:45
«Милан» намерен пополнить свои ряды в летнее межсезонье четырьмя футболистами. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в социальных сетях, «россонери» хотят пригласить в команду нападающего «Торино» Андреа Белотти, форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги, полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио, а также хавбека «Сассуоло» Доменико Берарди.
 
Отметим, что Ориги и Белотти могут пополнить ряды «Милана» в качестве свободных агентов. У обоих футболистов заканчиваются контракты с нынешними клубами. Что касается Асенсио и Берарди, то эти трансферы выглядят менее реальными, так как «Реал» и «Сассуоло» могут потребовать за них довольно солидную сумму.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Доменико Берарди Марко Асенсио Дивок Ориги Андреа Белотти
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ТОРИНО МИЛАН
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