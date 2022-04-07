«Милан» определился с трансферными целями на лето

«Милан» намерен пополнить свои ряды в летнее межсезонье четырьмя футболистами. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в социальных сетях, «россонери» хотят пригласить в команду нападающего «Торино» Андреа Белотти, форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги, полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио, а также хавбека «Сассуоло» Доменико Берарди.

Отметим, что Ориги и Белотти могут пополнить ряды «Милана» в качестве свободных агентов. У обоих футболистов заканчиваются контракты с нынешними клубами. Что касается Асенсио и Берарди, то эти трансферы выглядят менее реальными, так как «Реал» и «Сассуоло» могут потребовать за них довольно солидную сумму.