«Милан» очень близок к покупке Ботмана

Итальянский «Милан» уже в скором времени может официально объявить о летнем переходе защитника «Лилля» Свена Ботмана в стан «россонери». Об этом у себя на странице в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что на данный момент сделка находится на финальной стадии и всё идёт к тому, что клубы в скором времени придут к согласию. Также отмечается, что сам Ботман готов принять предложение «Милана».

Напомним, что зимой в трансфере нидерландского футболиста также был заинтересован «Ньюкасл». В недавнем интервью Ботман не стал отрицать, что летом может перебраться в АПЛ.