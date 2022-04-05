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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» очень близок к покупке Ботмана

05 Апреля 2022 • 13:40 Комментировать
Торино
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Милан
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10.04 21:45
Итальянский «Милан» уже в скором времени может официально объявить о летнем переходе защитника «Лилля» Свена Ботмана в стан «россонери». Об этом у себя на странице в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.
 
Сообщается, что на данный момент сделка находится на финальной стадии и всё идёт к тому, что клубы в скором времени придут к согласию. Также отмечается, что сам Ботман готов принять предложение «Милана».
 
Напомним, что зимой в трансфере нидерландского футболиста также был заинтересован «Ньюкасл». В недавнем интервью Ботман не стал отрицать, что летом может перебраться в АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру,
Милан Свен Ботман
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ТОРИНО МИЛАН
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