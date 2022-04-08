Жиру: «Для молодых игроков я стараюсь быть братом, на которого они могут рассчитывать»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о своей роли за пределами поля. Французский форвард заявил, что всегда старается помогать партнёром и хочет стать для молодых игроков «братом, на которого они могут рассчитывать».

«Для молодых игроков я стараюсь быть братом, на которого они могут рассчитывать. Всегда важно уметь у себя в команде молодых футболистов, у которых есть голова на плечах. Они могут быть зрелыми, даже несмотря на свой возраст», – отметил Жиру в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, что Жиру присоединился к «Милану» летом 2021 года на правах свободного агента. Ранее нападающий выступал в лондонском «Челси», в составе которого выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.