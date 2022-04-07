Операция Флоренци прошла успешно, возвращение - через месяц

Полузащитник «Милана» Алессандро Флоренци успешно перенес в Риме операцию на левом мениске, которую осуществил профессор ПьерПаоло Мариани. Об этом сообщается в специальном пресс-релизе «Милана», и теперь информация о месяце отсутствия подтверждается, хотя первоначально казалось, что Флоренци может выбыть вообще до конца сезона.

Теперь называются новые ориентировочные сроки возвращения - это матч тридцать шестого тура чемпионата Италии, игра против «Вероны» восьмого мая. В нынешнем сезоне Флоренци отыграл в двадцать одном матче, забив один гол.