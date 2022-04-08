Гендиректор «Сассуоло»: Берарди – идеальный игрок для «Милана»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали поделился мнением о будущем варианте продолжения карьеры для нападающего «зелено-черных» Доменико Берарди.

«Впервые Берарди хотел уйти год назад, но предложение «Фиорентины» даже не рассматривалось. Берарди был бы идеальным игроком для «Милана». Если бы я был директором топ-клуба Серии А, он был бы первым игроком, которого я подписал», — сказал Карневали La Gazzetta dello Sport.

27-летний Берарди – воспитанник «Сассуоло». С 2013 по 2015 год Доменико принадлежал «Ювентусу», в который он перешел за 4,5 млн евро, а ушел за 10 млн евро. В составе сборной Италии Берарди стал чемпионом Европы в 2021 году.

Контракт вингера с «Сассуоло» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.