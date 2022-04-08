Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гендиректор «Сассуоло»: Берарди – идеальный игрок для «Милана»

08 Апреля 2022 • 10:57 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
3.40 3.75 2.05
10.04 16:00

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали поделился мнением о будущем варианте продолжения карьеры для нападающего «зелено-черных» Доменико Берарди.

«Впервые Берарди хотел уйти год назад, но предложение «Фиорентины» даже не рассматривалось. Берарди был бы идеальным игроком для «Милана». Если бы я был директором топ-клуба Серии А, он был бы первым игроком, которого я подписал», — сказал Карневали La Gazzetta dello Sport.

27-летний Берарди – воспитанник «Сассуоло». С 2013 по 2015 год Доменико принадлежал «Ювентусу», в который он перешел за 4,5 млн евро, а ушел за 10 млн евро. В составе сборной Италии Берарди стал чемпионом Европы в 2021 году.

Контракт вингера с «Сассуоло» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Сассуоло Доменико Берарди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Апреля
11:17 · Италия. Серия А
Капелло: «Итальянский футбол не вернётся на вершину в ближайшие восемь лет»
10:57 · Италия. Серия А
Гендиректор «Сассуоло»: Берарди – идеальный игрок для «Милана»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник сборной России летом может перейти в «Наполи»
09:09 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько денег «Милан» готов потратить летом на трансферы
08:07 · Италия. Серия А
Тренеры «Ромы» и «Будё-Глимт» повздорили в раздевалке
01:47 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Де Врея
01:41 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» интересуется Алонсо
01:28 · Италия. Серия А
Кумбулла: «Не хватило концентрации, второго гола можно было избежать»
01:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» лидирует в борьбе за Милинковича-Савича
01:21 · Италия. Серия А
Карневали: «Сассуоло» не хочет никого продавать, но у нас есть внутренние принципы»
01:03 · Италия. Серия А
Тудор об игре с «Интером»: «Доволен, что Лаутаро не будет играть»
00:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» начал переговоры с Дибалой
07 Апреля
23:56 · Италия. Серия А
«Рома» установила ценник на Дзаньоло, которым интересуется «Ювентус»
23:44 · Англия. Премьер-лига
Погба решил, в каком клубе хотел бы продолжить карьеру
23:27 · Италия. Серия А
«Милан» и «Ювентус» следят за ситуацией с Кристанте
Все новости
Рекомендуем