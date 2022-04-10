Могут остаться без еврокубков: Миранчук с «Аталантой» проиграл «Сассуоло»

Сегодня, 10 апреля, состоялся матч между «Сассуоло» и «Аталантой» в рамках 32-го тура Серии А. На своём поле «Сассуоло» переиграл «Аталанту» со счётом 2:1.

Оба мяча на свой счёт записал Хамед Траоре. Счёт мог быть и более крупным, но удары Траоре в первом тайме и Дефреля – во втором – сотрясли каркас ворот Марко Спортьелло. В добавленное время Муриэль сумел отыграть один мяч, но после этого прозвучал финальный свисток.

Алексей Миранчук невзрачно провёл первый тайм и в перерыве был заменён.

«Аталанта» по итогам матча занимает восьмое место, имея 51 очко. У «Сассуоло» 46 зачётных баллов и девятое место. Команда Алексея Миранчука отстаёт от зоны еврокубков уже на два очка, уступая седьмую строчку «Фиорентине».