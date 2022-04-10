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Чемпионат Италии. Серия А

Могут остаться без еврокубков: Миранчук с «Аталантой» проиграл «Сассуоло»

10 Апреля 2022 • 17:54 Комментировать
Сассуоло
2:1
Аталанта
окончен

Сегодня, 10 апреля, состоялся матч между «Сассуоло» и «Аталантой» в рамках 32-го тура Серии А. На своём поле «Сассуоло» переиграл «Аталанту» со счётом 2:1.

Оба мяча на свой счёт записал Хамед Траоре. Счёт мог быть и более крупным, но удары Траоре в первом тайме и Дефреля – во втором – сотрясли каркас ворот Марко Спортьелло. В добавленное время Муриэль сумел отыграть один мяч, но после этого прозвучал финальный свисток.

Алексей Миранчук невзрачно провёл первый тайм и в перерыве был заменён.

«Аталанта» по итогам матча занимает восьмое место, имея 51 очко. У «Сассуоло» 46 зачётных баллов и девятое место. Команда Алексея Миранчука отстаёт от зоны еврокубков уже на два очка, уступая седьмую строчку «Фиорентине».

Протокол игры  
Сассуоло 2:1Аталанта
(1:0) Траоре Хамед24'   
(2:0) Траоре Хамед61'  (2:1) Муриэль
Консильи АндреаМюлдюр Мерт   63'Айхан КанКирикеш ВладКирьякопулос Георгиос  77' (Феррари Джанмарко (  77') Энрике Матеус   39'  46' (Маньянелли Франческо (  46') Лопес МаксимБерарди Доменико  71' (Рожерио да Силва (  71') Распадори ДжакомоТраоре Хамед  71' (Дефрель Грегоре (  71') Скамачча Джанлука  78' (Ruan Neto (  78')
Запасные: Пеголо ДжанлукаТольян ЙеремиСейде Эмиль КонрадсенКиерво РиккардоВитале СамуэлеОддеи БрайанПелузо Федерико
Спортьелло МаркоТолой Рафаэл  58' (Паломино Хосе (  58') Демирал МерихСкальвини ДжорджиоХатебур Ханс  46' (Коопмейнерс Теун (  46') Пессина МаттеоПашалич Марио  77' (Малиновский Руслан (  77') Пеццелла ДжузеппеМиранчук Алексей  46' (Дзаппакоста Давиде (  46') Бога Жереми  58' (Муриэль Луис (  58') Сапата Дуван
Запасные: Читтадини ДжорджоИличич ЙосипМеле ЙоакимМихэйлэ ВалентинРосси ФранческоМуссо Хуан
10 апреля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Аталанта Сассуоло Алексей Миранчук
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окончен Дженоа 1:4 Лацио 4.05 3.50 1.95
окончен Наполи 2:3 Фиорентина 1.78 3.75 4.50
окончен Сассуоло 2:1 Аталанта 3.40 3.95 2.00
окончен Венеция 1:2 Удинезе 3.70 3.35 2.08
Идет 45 минута Рома 0:1 Салернитана 1.35 5.10 9.50
10.04  21:45 Торино ... Милан 3.60 3.45 2.13
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