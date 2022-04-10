Могут остаться без еврокубков: Миранчук с «Аталантой» проиграл «Сассуоло»

Сегодня, 10 апреля, состоялся матч между «Сассуоло» и «Аталантой» в рамках 32-го тура Серии А. На своём поле «Сассуоло» переиграл «Аталанту» со счётом 2:1.
Оба мяча на свой счёт записал Хамед Траоре. Счёт мог быть и более крупным, но удары Траоре в первом тайме и Дефреля – во втором – сотрясли каркас ворот Марко Спортьелло. В добавленное время Муриэль сумел отыграть один мяч, но после этого прозвучал финальный свисток.
Алексей Миранчук невзрачно провёл первый тайм и в перерыве был заменён.
«Аталанта» по итогам матча занимает восьмое место, имея 51 очко. У «Сассуоло» 46 зачётных баллов и девятое место. Команда Алексея Миранчука отстаёт от зоны еврокубков уже на два очка, уступая седьмую строчку «Фиорентине».
Протокол игры
|(1:0) Траоре Хамед24'
|(2:0) Траоре Хамед61'
|(2:1) Муриэль
Консильи Андреа•Мюлдюр Мерт • 63'Айхан Кан•Кирикеш Влад•Кирьякопулос Георгиос 77' (Феррари Джанмарко ( 77') •Энрике Матеус 39' 46' (Маньянелли Франческо ( 46') •Лопес Максим•Берарди Доменико 71' (Рожерио да Силва ( 71') •Распадори Джакомо•Траоре Хамед 71' (Дефрель Грегоре ( 71') •Скамачча Джанлука 78' (Ruan Neto ( 78')
Спортьелло Марко•Толой Рафаэл 58' (Паломино Хосе ( 58') •Демирал Мерих•Скальвини Джорджио•Хатебур Ханс 46' (Коопмейнерс Теун ( 46') •Пессина Маттео•Пашалич Марио 77' (Малиновский Руслан ( 77') •Пеццелла Джузеппе•Миранчук Алексей 46' (Дзаппакоста Давиде ( 46') •Бога Жереми 58' (Муриэль Луис ( 58') •Сапата Дуван
10 апреля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".