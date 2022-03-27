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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард сборной Италии ведёт переговоры о новом контракте с «Сассуоло»

27 Марта 2022 • 22:52 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
10.04 16:00

Джакомо Распадори и «Сассуоло» в скором времени могут заключить новый контракт.

Обновлённое соглашение 22-летнего нападающего будет рассчитано на четыре года. Кроме того, по новому договору Распадори будет зарабатывать больше, чем сейчас. Об этом поведал авторитетный трансферный инсайдер Николо Скира. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ромы» и «Ювентуса».

Джакомо Распадори является воспитанником «Сассуоло». В текущем розыгрыше итальянской Серии А он отметился 9 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 28 встречах. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Джакомо Распадори
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