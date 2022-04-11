Траоре: Я всегда говорил, что с «Сассуоло» всё в порядке

Молодой ивуарийский полузащитник «Сассуоло» Хамед Траоре высказался по поводу победы своей команды над «Аталантой».

Траоре сказал, что он очень доволен игрой «Сассуоло» и своими двумя забитыми мячами. Ивуариец отметил, что ему было приятно доставить радость болельщикам, так как «нероверди» до этого не выигрывали у «Аталанты». Хамед добавил, что он всегда говорил о том, что с «Сассуоло» всё в порядке.

Напомним, что благодаря дублю Траоре «Сассуоло» одержал победу над «Аталантой» со счётом 2:1. «Нероверди» идут на девятом месте в таблице.