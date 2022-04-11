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Чемпионат Италии. Серия А

Муриэль повторил рекорд Серии А

11 Апреля 2022 • 00:06 Комментировать
Сассуоло
2:1
Аталанта
окончен

В матче в рамках тридцать второго тура итальянской Серии А «Аталанта» съездила в Сассуоло и проиграла там местному клубу. Тем не менее, гостям удалось забить гол престижа - его в добавленное арбитром время записал на свой счет ветеран чемпионата, вышедший на замену колумбиец Луис Муриэль. На его счету уже шесть голов в текущем сезоне.

Гол в ворота «Сассуоло» стал для Муриэля уже двадцать пятым в случаях, когда он выходил на замену. Он повторил рекорд Серии А в трехочковую эру (с сезона 1994-1995), который принадлежит также Алессандро Матри - по 25 голов после выходов на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Луис Муриэль
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