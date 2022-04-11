Муриэль повторил рекорд Серии А

В матче в рамках тридцать второго тура итальянской Серии А «Аталанта» съездила в Сассуоло и проиграла там местному клубу. Тем не менее, гостям удалось забить гол престижа - его в добавленное арбитром время записал на свой счет ветеран чемпионата, вышедший на замену колумбиец Луис Муриэль. На его счету уже шесть голов в текущем сезоне.

Гол в ворота «Сассуоло» стал для Муриэля уже двадцать пятым в случаях, когда он выходил на замену. Он повторил рекорд Серии А в трехочковую эру (с сезона 1994-1995), который принадлежит также Алессандро Матри - по 25 голов после выходов на замену.