Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гендиректор «Сассуоло» заявил об интересе клубов АПЛ к форварду сборной Италии

08 Апреля 2022 • 22:46 Комментировать
Сассуоло
...
Аталанта
3.40 3.75 2.05
10.04 16:00

Генеральный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал об интересе к одному из игроков своего клуба.

«Джанлука Скамакка получил много предложений от клубов английской Премьер-лиги», – приводит слова Карневали Football Italia.

Ранее в прессе сообщалось о том, что 23-летний нападающий сборной Италии интересен лондонскому «Арсеналу». В числе претендентов также назывались и итальянские клубы – «Интер» и «Милан».

В текущем сезоне на счету Скамакки 13 голов в 29 поединках Серии А за «Сассуоло».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сассуоло Джанлука Скамакка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.04  16:00 Эмполи ... Специя 1.91 3.85 3.90
09.04  19:00 Интер Милан ... Верона 1.36 5.40 8.40
09.04  21:45 Кальяри ... Ювентус 4.80 3.75 1.77
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Апреля
22:46 · Италия. Серия А
Гендиректор «Сассуоло» заявил об интересе клубов АПЛ к форварду сборной Италии
22:18 · Италия. Серия А
«Ювентус» определил трансферные цели на лето 2022 1
22:07 · Италия. Серия А
«Лацио» хочет 80 млн евро за трансфер Милинковича-Савича
21:56 · Италия. Серия А
«Фиорентина» работает над выкупом у «Реала» Одриосолы
21:43 · Италия. Серия А
Рибери сравнил Влаховича с Левандовски
21:22 · Италия. Серия А
Игрок «Милана» – о борьбе за чемпионство: «Не чувствуем давления»
21:01 · Италия. Серия А
Капелло считает, что итальянский футбол отстал от ведущих стран мира
20:54 · Италия. Серия А
Тренер сборной Сербии считает, что Милинкович-Савич идеально подойдёт «Ювентусу»
20:31 · Италия. Серия А
«Интер» может оформить покупку Бремера в ближайшее время
19:37 · Италия. Серия А
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» защитника «Фиорентины»
19:07 · Италия. Серия А
Дибала получил 5 предложений от европейских грандов
19:05 · Италия. Серия А
Индзаги: «Нам будет не хватать Лаутаро Мартинеса в матче против «Вероны»
19:04 · Италия. Серия А
Верховод: «Не считаю «Милан» фаворитом чемпионата» 1
19:04 · Италия. Серия А
Футболист «МЮ» заинтересовал «Интер» и «Милан»
18:56 · Италия. Серия А
«Сассуоло» будет требовать за Берарди 30 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем