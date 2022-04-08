Гендиректор «Сассуоло» заявил об интересе клубов АПЛ к форварду сборной Италии

Генеральный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал об интересе к одному из игроков своего клуба.

«Джанлука Скамакка получил много предложений от клубов английской Премьер-лиги», – приводит слова Карневали Football Italia.

Ранее в прессе сообщалось о том, что 23-летний нападающий сборной Италии интересен лондонскому «Арсеналу». В числе претендентов также назывались и итальянские клубы – «Интер» и «Милан».

В текущем сезоне на счету Скамакки 13 голов в 29 поединках Серии А за «Сассуоло».