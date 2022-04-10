Миранчук выйдет с первых минут на матч против «Сассуоло»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в основной состав бергамасок на матч 32-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

«Аталанта»: Спортьелло, Скальвини, Демирал, Толои, Хатебур, Пашалич, Пессина, Пеццелла, Миранчук, Бога, Сапата.

Встреча «Аталанта» - «Сассуоло» состоится сегодня, 10 апреля в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Начало – в 16:00 мск.

«Аталанта» подошла к этом матчу, имея в активе 51 очко после 31 матча. Команда Джанпьеро Гасперини занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 43 очками располагается на 10-м месте.