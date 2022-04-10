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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук выйдет с первых минут на матч против «Сассуоло»

10 Апреля 2022 • 15:55 Комментировать
Сассуоло
2:0
Аталанта
3.40 3.95 2.00
2-й тайм

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в основной состав бергамасок на матч 32-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

«Аталанта»: Спортьелло, Скальвини, Демирал, Толои, Хатебур, Пашалич, Пессина, Пеццелла, Миранчук, Бога, Сапата.

Встреча «Аталанта» - «Сассуоло» состоится сегодня, 10 апреля в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре». Начало – в 16:00 мск.

«Аталанта» подошла к этом матчу, имея в активе 51 очко после 31 матча. Команда Джанпьеро Гасперини занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 43 очками располагается на 10-м месте.  


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Серия А Сассуоло Алексей Миранчук
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САССУОЛО АТАЛАНТА
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окончен Дженоа 1:4 Лацио 3.80 3.50 2.04
Идет 61 минута Наполи 1:1 Фиорентина 1.82 3.75 4.40
Идет 66 минута Сассуоло 2:0 Аталанта 3.40 3.65 2.11
Идет 67 минута Венеция 0:1 Удинезе 3.25 3.50 2.26
10.04  19:00 Рома ... Салернитана 1.28 6.20 11.00
10.04  21:45 Торино ... Милан 3.60 3.45 2.13
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Сегодня, 10 Апреля
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