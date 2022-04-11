Пиоли высказался о том, кто теперь является фаворитом Серии А

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал положение дел в чемпионской гонке Серии А.

В текущем туре итальянского чемпионата оступились сразу два претендента на скудетто: «Наполи» неожиданно проиграл дома «Фиорентине» (2:3), а «Милан» не сумел распечатать ворота «Торино» (0:0).

«В последние две-три недели тот, кого именуют фаворитом, склонен допускать ошибки, – сказал тренер «россонери» в интервью DAZN. Эта лига очень конкурентна, каждая игра крайне тяжела, и ничего нельзя принимать как должное.

Мы хотели быть в такой ситуации, поэтому нам нужно спокойно относиться к давлению. У нас молодая команда, мы боремся за нечто особенное.

Мне не нравится рассуждать о том, кто является главным фаворитом. Не забывайте, что в последние недели люди поочерёдно называли суперфаворитами и нас, и «Наполи», и «Интер». Это будет продолжаться до конца», – считает Пиоли.