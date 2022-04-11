Пиоли больше не хочет обсуждать судейство

В матче тридцать второго тура итальянской Серии А «Милан» не сумел переиграть «Торино», встреча, как и прошлый матч с «Болоньей», закончилась по нулям. По мнению Пиоли, повинно в этом результате не самое качественное судейство, правда, причина, по словам 56-летнего наставника «Милана», не только в банальных назначенных или неназначенных пенальти...

- После матча я сказал арбитру, что нет смысла добавлять компенсированные минуты, если ты все равно не даешь игре развиваться в ритме и постоянно прерываешь ее свистками. Он судил слишком нервно. Нет смысла в добавленном времени, если всё основное время матча ты рвал его ритм. В общем, о судействе уже и говорить не хочется, - цитирует Пиоли La Gazzetta Dello Sport.