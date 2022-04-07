«Интер» и де Врей обсудят новый контракт

Центральный защитник Стефан де Врей может продолжить выступления за миланский «Интер», несмотря на слухи об уходе.

Информация о возможной продаже «Интером» нидерландского защитника возникли на фоне истекающего через год контракта. Сообщалось, что «нерадзурри» не хотят отпускать де Врея бесплатно в 2023 году, поэтому готовы продать его уже этим летом. Среди кандидатов на покупку фигурировали английские «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Однако голландец ещё может подписать новое соглашение с «Интером». По данным Calciomercato, агент Мино Райола, представляющий интересы 30-летнего игрока, встретится с руководством миланцев для обсуждения нового договора. Встреча запланирована на апрель.