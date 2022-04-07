Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и де Врей обсудят новый контракт

07 Апреля 2022 • 20:51 Комментировать
Интер Милан
...
Верона
1.35 5.10 8.50
09.04 19:00

Центральный защитник Стефан де Врей может продолжить выступления за миланский «Интер», несмотря на слухи об уходе.

Информация о возможной продаже «Интером» нидерландского защитника возникли на фоне истекающего через год контракта. Сообщалось, что «нерадзурри» не хотят отпускать де Врея бесплатно в 2023 году, поэтому готовы продать его уже этим летом. Среди кандидатов на покупку фигурировали английские «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

Однако голландец ещё может подписать новое соглашение с «Интером». По данным Calciomercato, агент Мино Райола, представляющий интересы 30-летнего игрока, встретится с руководством миланцев для обсуждения нового договора. Встреча запланирована на апрель.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Апреля
21:22 · Италия. Серия А
Миранчук вышел на замену в матче против «Лейпцига»
20:51 · Италия. Серия А
«Интер» и де Врей обсудят новый контракт
20:32 · Англия. Премьер-лига
Манчини подозревают в нелегальном доходе
20:01 · Италия. Серия А
«Интер» готов арендовать Лукаку
19:49 · Италия. Серия А
Аллегри объяснил, почему в «Ювентусе» так мало молодых игроков
19:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» следит за ситуацией с Бремером
18:14 · Италия. Серия А
«Милан», «Интер» и «Реал» конкурируют за полузащитника «Ривер Плейт»
14:58 · Италия. Серия А
«Милан» определился с трансферными целями на лето
14:53 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» и «Тоттенхэм» готовы сразиться за Шкриньяра
13:36 · Италия. Серия А
«Милан» хочет выкупить Мессиаса
13:34 · Италия. Серия А
Кварацхелия согласился перейти в «Наполи»
11:57 · Италия. Серия А
«Лацио» хочет заполучить полузащитника «Интера»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать защитника сборной Италии
10:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовит предложение форварду «Сассуоло»
09:55 · Италия. Серия А
Осимхен может пропустить следующий матч «Наполи» в Серии А
Все новости
Рекомендуем