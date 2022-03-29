Сиригу может перебраться в «Интер»

Голкипер «Дженоа» Сальваторе Сиригу может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Состав «Интера» должен пополнить Андре Онана из «Аякса», которого миланский клуб видит своим первым номером со следующего сезона. 37-летнему Самиру Хандановичу будет предложена роль дублёра, а в случае отказа «нерадзурри» попробуют пригласить на роль запасного вратаря Сальваторе Сиригу. Об этом сообщает Sport Mediaset.

Сиригу провёл 30 матчей за «Дженоа» в нынешнем сезоне, пропустив 47 мячей и 9 раз сыграв «на ноль». Контракт 35-летнего голкипера сборной Италии с клубом из Генуи рассчитан до июня, но предусматривает возможность автоматического продления на год.