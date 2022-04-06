Чалханоглу о будущем: «Я спокоен и хочу выиграть Скудетто с «Интером»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал слухи о своём будущем. Недавно футболист принёс «нерадзурри» победу в выездном матче чемпионата Италии против туринского «Ювентуса».

«Пенальти против «Ювентуса» был самым важным в моей карьере. Будущее? На данный момент я расслаблен. Я просто хочу выиграть с «Интером» Скудетто», – заявил турецкий полузащитник после матча на «Альянц Стэдиум».

Напомним, ранее появлялись слухи о том, что руководство «Интера» не решило свои финансовые проблемы продажами Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими прошлым летом. По окончанию нынешнего сезона команда может отпустить двух других лидеров – Лаутаро Мартинеса и Стефана де Врея.