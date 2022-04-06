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Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу о будущем: «Я спокоен и хочу выиграть Скудетто с «Интером»

06 Апреля 2022 • 13:43 Комментировать
Интер Милан
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Верона
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09.04 19:00
Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал слухи о своём будущем. Недавно футболист принёс «нерадзурри» победу в выездном матче чемпионата Италии против туринского «Ювентуса».
 
«Пенальти против «Ювентуса» был самым важным в моей карьере. Будущее? На данный момент я расслаблен. Я просто хочу выиграть с «Интером» Скудетто», – заявил турецкий полузащитник после матча на «Альянц Стэдиум».
 
Напомним, ранее появлялись слухи о том, что руководство «Интера» не решило свои финансовые проблемы продажами Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими прошлым летом. По окончанию нынешнего сезона команда может отпустить двух других лидеров – Лаутаро Мартинеса и Стефана де Врея.
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ИНТЕР МИЛАН ВЕРОНА
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