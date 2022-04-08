Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бенитес пояснил, почему у него не получилось в «Интере»

08 Апреля 2022 • 23:07 Комментировать
Интер Милан
...
Верона
1.35 5.10 8.50
Через 18 ч. 50 мин.

В 2010-м году, после того, как Жозе Моуринью покинул миланский «Интер» и перебрался в «Реал», его место на какое-то время занял Рафа Бенитес. Однако очень быстро он был уволен, испанец проработал лишь полгода  - результаты «Интера» не отвечали запросам Массимо Моратти, тогдашнего президента клуба. Бенитес пояснил, почему у него не сложилось с миланским клубом.

- Мои успехи основываются на рыночной работе, я строю свою команду. А у «Интера» не было ресурсов для обновления команды, - пояснил Бенитес, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Рафаэль Бенитес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
09.04  16:00 Эмполи ... Специя 1.91 3.85 3.90
09.04  19:00 Интер Милан ... Верона 1.36 5.40 8.40
09.04  21:45 Кальяри ... Ювентус 4.80 3.75 1.77
Все матчи
Новости
08 Апреля
23:07 · Италия. Серия А
Бенитес пояснил, почему у него не получилось в «Интере»
23:02 · Италия. Серия А
Асенсио подробно расспросил Тео Эрнандеса о «Милане»
22:46 · Италия. Серия А
Гендиректор «Сассуоло» заявил об интересе клубов АПЛ к форварду сборной Италии
22:18 · Италия. Серия А
«Ювентус» определил трансферные цели на лето 2022 1
22:07 · Италия. Серия А
«Лацио» хочет 80 млн евро за трансфер Милинковича-Савича
21:56 · Италия. Серия А
«Фиорентина» работает над выкупом у «Реала» Одриосолы
21:43 · Италия. Серия А
Рибери сравнил Влаховича с Левандовски
21:22 · Италия. Серия А
Игрок «Милана» – о борьбе за чемпионство: «Не чувствуем давления»
21:01 · Италия. Серия А
Капелло считает, что итальянский футбол отстал от ведущих стран мира
20:54 · Италия. Серия А
Тренер сборной Сербии считает, что Милинкович-Савич идеально подойдёт «Ювентусу»
20:31 · Италия. Серия А
«Интер» может оформить покупку Бремера в ближайшее время
19:37 · Италия. Серия А
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» защитника «Фиорентины»
19:07 · Италия. Серия А
Дибала получил 5 предложений от европейских грандов
19:05 · Италия. Серия А
Индзаги: «Нам будет не хватать Лаутаро Мартинеса в матче против «Вероны»
19:04 · Италия. Серия А
Верховод: «Не считаю «Милан» фаворитом чемпионата» 1
Все новости
Рекомендуем