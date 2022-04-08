Бенитес пояснил, почему у него не получилось в «Интере»

В 2010-м году, после того, как Жозе Моуринью покинул миланский «Интер» и перебрался в «Реал», его место на какое-то время занял Рафа Бенитес. Однако очень быстро он был уволен, испанец проработал лишь полгода - результаты «Интера» не отвечали запросам Массимо Моратти, тогдашнего президента клуба. Бенитес пояснил, почему у него не сложилось с миланским клубом.

- Мои успехи основываются на рыночной работе, я строю свою команду. А у «Интера» не было ресурсов для обновления команды, - пояснил Бенитес, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.