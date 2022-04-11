Бергоми: «Милан» и «Наполи» не уступают «Интеру» в борьбе за чемпионство

Бывший защитник «Интера» Джузеппе Бергоми поделился с журналистами мыслями по поводу борьбы за скудетто.

«Милан» и «Наполи» не уступают «Интеру», я говорил это с самого начала», - сказал Бергоми.

Он отметил, что он отметил, что «Интер» хорошо подготовился к матчу с «Вероной», но впереди еще много борьбы.

«Интер» изменил свою манеру игры, перешел на длинные передачи, с Джеко на Корреа. Они хорошо подготовили тактику, но «Верона» — это команда, которая предпочитает опеку один на один. Я с нетерпением жду их следующих матчей», — сказал Бергоми.