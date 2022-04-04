Дзанетти: «Для победы нужна и сильная команда вне поля»

Бывший защитник и капитан, а ныне вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти подробно рассказал о своей деятельности. Аргентинец заявил о том, что в его основные обязанности входит развитие бренда.

«Сейчас я работаю над развитием бренда и фокусируюсь на международных отношениях. Я заметил, что для победы нужна и сильная команда вне поля. Дело не только в компетенциях, но и в ценностях и менталитете», – цитирует бывшего футболиста Football Italia.

Напомним. что ранее в 2010 году Дзанетти вместе с «Интером» становился обладателем Лиги чемпионов. Также при аргентинце «нерадзурри» несколько раз становились победителями Серии А.