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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти: «Для победы нужна и сильная команда вне поля»

04 Апреля 2022 • 17:39 Комментировать
Интер Милан
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Верона
1.35 5.00 8.50
09.04 19:00
Бывший защитник и капитан, а ныне вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти подробно рассказал о своей деятельности. Аргентинец заявил о том, что в его основные обязанности входит развитие бренда.
 
«Сейчас я работаю над развитием бренда и фокусируюсь на международных отношениях. Я заметил, что для победы нужна и сильная команда вне поля. Дело не только в компетенциях, но и в ценностях и менталитете», – цитирует бывшего футболиста Football Italia.
 
Напомним. что ранее в 2010 году Дзанетти вместе с «Интером» становился обладателем Лиги чемпионов. Также при аргентинце «нерадзурри» несколько раз становились победителями Серии А.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти
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