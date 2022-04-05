«Интер» в конце сезона может потерять лидеров

Миланский «Интер» по окончанию сезона может лишиться своих лидеров. Об этом сообщает итальянское издание Il Corriere della Sera. Сообщается, что финансовое положение клуба ухудшается, и поэтому «нерадзурри» могут быть вынуждены расстаться с ключевыми футболистами.

Одними из главных кандидатов на выход считаются нападающий Лаутаро Мартинес и защитник Стефан де Врей. Оба футболиста в последнее время активно связаны с переходом в «Тоттенхэм», который возглавляет Антонио Конте.

Напомним, что в прошлом сезоне «Интер» продал своих двух ключевых футболистов – Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими. Бельгиец перебрался в лондонский «Челси», тогда как марокканец присоединился к французскому «ПСЖ».