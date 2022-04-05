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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» в конце сезона может потерять лидеров

05 Апреля 2022 • 15:11 Комментировать
Интер Милан
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Верона
1.37 5.00 8.00
09.04 19:00
Миланский «Интер» по окончанию сезона может лишиться своих лидеров. Об этом сообщает итальянское издание Il Corriere della Sera. Сообщается, что финансовое положение клуба ухудшается, и поэтому «нерадзурри» могут быть вынуждены расстаться с ключевыми футболистами.
 
Одними из главных кандидатов на выход считаются нападающий Лаутаро Мартинес и защитник Стефан де Врей. Оба футболиста в последнее время активно связаны с переходом в «Тоттенхэм», который возглавляет Антонио Конте.
 
Напомним, что в прошлом сезоне «Интер» продал своих двух ключевых футболистов – Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими. Бельгиец перебрался в лондонский «Челси», тогда как марокканец присоединился к французскому «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей Лаутаро Мартинес
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ИНТЕР МИЛАН ВЕРОНА
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