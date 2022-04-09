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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» победил «Верону» и продолжил борьбу за чемпионство

09 Апреля 2022 • 20:54 Комментировать
Интер Милан
2:0
Верона
окончен

Миланский «Интер» одержал победу над «Вероной» в матче 32-го тура чемпионата Италии, забив два безответных мяча.

«Интер» решил все вопросы в первом тайме, когда Николо Барелла и Эдин Джеко забили по одному мячу в ворота Лоренцо Монтипо. Оба раза голевыми передачами отмечался Иван Перишич.

Победа позволила «Интеру» вновь сократить отставание от лидирующего «Милана» на одно очко. На счету «чёрно-синих» 66 баллов, столько же у «Наполи».

«Верона» занимает девятое место и не претендует в текущем сезоне на еврокубковую зону.

Протокол игры  
Интер Милан 2:0Верона
(1:0) Барелла Николо22'   
(2:0) Джеко Эдин30'   
Ханданович СамирШкриньяр МиланДе Врей Стефан  46' (Д'Амброзио Данило (  46') Димарко Федерико  66' (Бастони Алессандро (  66') Дюмфрис Дензел   84'Барелла Николо  65' (Видаль Артуро (  65') Брозович МарселоЧалханоглу Хакан  84' (Гальярдини Роберто (  84') Перишич ИванКорреа Хоакин  59' (Госенс Робин (  59') Джеко Эдин
Запасные: Весино МатиасКайседо ФелипеИонуц Андрей РадуКордац АлексДармиан МаттеоСанчес АлексисРаноккия Андреа
Монтипо ЛоренцоЧеккерини Федерико  82' (Шутало Бошко (  82') Гюнтер КорайКазале НиколоФараони Марко  62' (Ласанья Кевин (  62') Тамез АдриенИлич ИванЛазович Дарко  82' (Канчельери Маттео (  82') Бесса Даниэль  62' (Депаоли Фабио (  62') Капрари ДжанлукаСимеоне Джованни
Запасные: Кьеза МаттиаПрашелик МатеушХонгла МартинФработта ДжанлукаРецос Панайотис
09 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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окончен Эмполи 0:0 Специя 1.90 3.45 4.30
окончен Интер Милан 2:0 Верона 1.45 4.60 6.90
09.04  21:45 Кальяри ... Ювентус 4.80 3.75 1.77
10.04  13:30 Дженоа ... Лацио 3.80 3.50 2.04
10.04  16:00 Наполи ... Фиорентина 1.82 3.75 4.40
10.04  16:00 Сассуоло ... Аталанта 3.40 3.65 2.11
10.04  16:00 Венеция ... Удинезе 3.25 3.50 2.26
10.04  19:00 Рома ... Салернитана 1.28 6.20 11.00
10.04  21:45 Торино ... Милан 3.60 3.45 2.13
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Сегодня, 09 Апреля
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