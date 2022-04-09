«Интер» победил «Верону» и продолжил борьбу за чемпионство

Миланский «Интер» одержал победу над «Вероной» в матче 32-го тура чемпионата Италии, забив два безответных мяча.

«Интер» решил все вопросы в первом тайме, когда Николо Барелла и Эдин Джеко забили по одному мячу в ворота Лоренцо Монтипо. Оба раза голевыми передачами отмечался Иван Перишич.

Победа позволила «Интеру» вновь сократить отставание от лидирующего «Милана» на одно очко. На счету «чёрно-синих» 66 баллов, столько же у «Наполи».

«Верона» занимает девятое место и не претендует в текущем сезоне на еврокубковую зону.