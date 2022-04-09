«Интер» победил «Верону» и продолжил борьбу за чемпионство

Миланский «Интер» одержал победу над «Вероной» в матче 32-го тура чемпионата Италии, забив два безответных мяча.
«Интер» решил все вопросы в первом тайме, когда Николо Барелла и Эдин Джеко забили по одному мячу в ворота Лоренцо Монтипо. Оба раза голевыми передачами отмечался Иван Перишич.
Победа позволила «Интеру» вновь сократить отставание от лидирующего «Милана» на одно очко. На счету «чёрно-синих» 66 баллов, столько же у «Наполи».
«Верона» занимает девятое место и не претендует в текущем сезоне на еврокубковую зону.
Протокол игры
|(1:0) Барелла Николо22'
|(2:0) Джеко Эдин30'
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан 46' (Д'Амброзио Данило ( 46') •Димарко Федерико 66' (Бастони Алессандро ( 66') •Дюмфрис Дензел • 84'Барелла Николо 65' (Видаль Артуро ( 65') •Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан 84' (Гальярдини Роберто ( 84') •Перишич Иван•Корреа Хоакин 59' (Госенс Робин ( 59') •Джеко Эдин
Монтипо Лоренцо•Чеккерини Федерико 82' (Шутало Бошко ( 82') •Гюнтер Корай•Казале Николо•Фараони Марко 62' (Ласанья Кевин ( 62') •Тамез Адриен•Илич Иван•Лазович Дарко 82' (Канчельери Маттео ( 82') •Бесса Даниэль 62' (Депаоли Фабио ( 62') •Капрари Джанлука•Симеоне Джованни
09 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).