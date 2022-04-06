Сайт «Интера» выяснил, как подарок заслуживает Симоне Индзаги на свой день рождения

Наставнику миланского «Интера» Симоне Индзаги исполнилось сорок шесть лет, и La Gazzetta Dello Sport совместно с пресс-службой «нерадзурри» провела опрос с целью выяснить лучший подарок для специалиста. Например - возвращение Лукаку, переигровка последних двадцати минут матча с «Миланом», новый вратарь, или омоложение Джеко и Видаля на пять лет...

Опрос проводился среди фанатов команды и выяснилось - больше всего на данный момент они хотели бы переигровки последних двадцати минут матча с «Миланом». За это проголосовали 39,3% опрошенных. Тридцать два процента проголосовали за возвращение Лукаку. 11,3% хотели бы видеть в команде омоложенныхДжеко и Видаля, 9,3 высказались за нового вратаря, и, наконец, 8,3% хотели бы видеть в команде еще одного полезного Брозовича.