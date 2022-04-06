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Чемпионат Италии. Серия А

Сайт «Интера» выяснил, как подарок заслуживает Симоне Индзаги на свой день рождения

06 Апреля 2022 • 05:06 Комментировать
Интер Милан
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Верона
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09.04 19:00

Наставнику миланского «Интера» Симоне Индзаги исполнилось сорок шесть лет, и La Gazzetta Dello Sport совместно с пресс-службой «нерадзурри» провела опрос с целью выяснить лучший подарок для специалиста. Например - возвращение Лукаку, переигровка последних двадцати минут матча с «Миланом», новый вратарь, или омоложение Джеко и Видаля на пять лет...

Опрос проводился среди фанатов команды и выяснилось - больше всего на данный момент они хотели бы переигровки последних двадцати минут матча с «Миланом». За это проголосовали 39,3% опрошенных. Тридцать два процента проголосовали за возвращение Лукаку. 11,3% хотели бы видеть в команде омоложенныхДжеко и Видаля, 9,3 высказались за нового вратаря, и, наконец, 8,3% хотели бы видеть в команде еще одного полезного Брозовича.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН ВЕРОНА
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