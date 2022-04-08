«Интер» может оформить покупку Бремера в ближайшее время

Центральный защитник итальянского «Торино» Глейсон Бремер в скором времени может подписать контракт с «Интером».

25-летний бразилец остаётся главной целью «нерадзурри» для укрепления центра обороны. Руководители «Интера» дважды встречались с агентом Бремера, предлагая футболисту зарплату в размере 2,5 млн евро в год, информирует журналист Николо Скира.

В ближайшие недели «Интер» постарается завершить переговоры с «Торино» по условиям трансфера. Известно, что туринцы оценивают своего центрбека в 25-30 млн евро.

В текущей кампании Бремер сыграл 28 матчей в Серии А, отметившись тремя забитыми мячами.