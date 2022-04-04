Снейдер: «Когда Бенитес попросил сыграть Это'О на фланге, Самюэль ответил: «Я делаю это только для Моуринью»

Бывший полузащитник миланского «Интера» Уэсли Снейдер поделился воспоминаниями об эпизоде, который случился в сезоне 2010/11 между главным тренером «нерадзурри» Рафаэлем Бенитесом и нападающим Самюэлем Это'О.

«Когда мы были в «Интере», при Моуринью Это'О иногда играл левого вингера. Затем пришёл Бенитес и попросил Самюэля снова сыграть на этой позиции, но Это'О вдруг отказался и ответил: «Я делаю это только для Моуринью», – заявил Снейдер.

Напомним, что в сезоне 2009/10 «Интер» под руководством Жозе Моуринью стал обладателем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче на «Сантьяго Бернабеу» мюнхенскую «Баварию» благодаря дублю Диего Милито.