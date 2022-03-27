«Интер» готов подписать Ачерби

Центральный защитник «Лацио» и сборной Италии Франческо Ачерби стал трансферной целью «Интера».

В прошлом месяце представители Ачерби и руководство «Лацио» договорились о том, что клуб рассмотрит любые предложения по продаже игрока. Напомним, что по ходу сезона у 34-летнего футболиста возник конфликт с болельщиками римлян.

Как информирует Tuttomercatoweb, опытный защитник может перейти в «Интер», который находится в поисках потенциальной замены Стефану де Врею.

Франческо Ачерби отыграл в 28 поединках за «Лацио» в сезоне 2021/22, отметившись 3 забитыми мячами. Его контракт с римским клубом рассчитан до 2025 года.