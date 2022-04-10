Симоне Индзаги: «К нам вернулась уверенность»

В матче тридцать второго тура чемпионата Италии «Интер» обыграл в домашнем матче «Верону», забив два безответных мяча еще в первом тайме. Наставник «Интера» Симоне Индзаги доволен победой, считая, что его команда вернула себе уверенность в своих силах после не самого удачного отрезка.

- Это важный сигнал. Нам он был нужен после поражения от «Ювентуса». Мы знали о силе «Вероны» и отнеслись к сопернику серьезно. Мы отлично отыграли первый тайм, а во второй половине игры просто контролировали события, - заявил Индзаги, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.