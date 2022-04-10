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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «К нам вернулась уверенность»

10 Апреля 2022 • 00:13 Комментировать
Интер Милан
2:0
Верона
окончен

В матче тридцать второго тура чемпионата Италии «Интер» обыграл в домашнем матче «Верону», забив два безответных мяча еще в первом тайме. Наставник «Интера» Симоне Индзаги доволен победой, считая, что его команда вернула себе уверенность в своих силах после не самого удачного отрезка.

- Это важный сигнал. Нам он был нужен после поражения от «Ювентуса». Мы знали о силе «Вероны» и отнеслись к сопернику серьезно. Мы отлично отыграли первый тайм, а во второй половине игры просто контролировали события, - заявил Индзаги, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Интер Милан Симоне Индзаги
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окончен Интер Милан 2:0 Верона 1.45 4.60 6.90
окончен Кальяри 1:2 Ювентус 6.60 3.90 1.55
10.04  13:30 Дженоа ... Лацио 3.80 3.50 2.04
10.04  16:00 Наполи ... Фиорентина 1.82 3.75 4.40
10.04  16:00 Сассуоло ... Аталанта 3.40 3.65 2.11
10.04  16:00 Венеция ... Удинезе 3.25 3.50 2.26
10.04  19:00 Рома ... Салернитана 1.28 6.20 11.00
10.04  21:45 Торино ... Милан 3.60 3.45 2.13
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Сегодня, 10 Апреля
00:13 · Италия. Серия А
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