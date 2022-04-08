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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Нам будет не хватать Лаутаро Мартинеса в матче против «Вероны»

08 Апреля 2022 • 19:05 Комментировать
Интер Милан
...
Верона
1.35 5.20 8.50
Через 22 ч. 7 мин.
Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал свои ожидания от ближайшего матча команды против «Вероны». Итальянец подтвердил, что в игре не примет участие нападающий Лаутаро Мартинес.
 
«Матч против «Вероны» станет для нас очень важным, это команда, которая играет на огромных скоростях. Нам будет не хватать Лаутаро, но мне повезло, что у меня есть Джеко, Кайседо, Корреа и Санчес», – заявил Индзаги на пресс-конференции перед игрой.
 
Напомним, что по потерянным очка «Интер» на данный момент уступает лидирующему «Милану» всего одно очко в турнирной таблице. Неделю назад «нерадзурри» минимально обыграли на выезде туринский «Ювентус».
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес
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ИНТЕР МИЛАН ВЕРОНА
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