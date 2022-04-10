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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: На вершине таблицы очень тесно

10 Апреля 2022 • 09:05 Комментировать
Интер Милан
2:0
Верона
окончен

Наставник миланского «Интера» Симоне Инлзаги поделился с журналистами мнением по поводу шансов своей команды на чемпионский титул в этом сезоне.

Индзаги сказал, что миланский клуб будет до конца бороться за чемпионство. Симоне отметил, что на вершине турнирной таблицы очень тесно, но все команды имеют равные шансы на скудетто. Тренер «Интера» добавил, что верит в свою команду и чувствует поддержку от болельщиков и руководства.

Напомним, что «Интер» обыграл «Верону» со счётом 2:0. На данный момент «чёрно-синие» занимают вторую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Симоне Индзаги
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10.04  19:00 Рома ... Салернитана 1.28 6.20 11.00
10.04  21:45 Торино ... Милан 3.60 3.45 2.13
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