Тудор об игре с «Интером»: «Доволен, что Лаутаро не будет играть»

Главный тренер «Вероны» Игор Тудор перед матчем с «Интер» пообщался с журналистами.

«Это будет очень сложная игра, но также и захватывающая. Нам придется играть с большой мотивацией, но без «обязательств»: все зависит от них, но это не значит, что мы не выложимся на 100 процентов», - сказал наставник «Вероны».

Он добавил, что доволен тем, что нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес пропустит игру из-за дисквалификации.

«Мы рады, что Лаутаро нет, он очень сильный игрок. Но у них буду и другие сильные игроки», - заключил Тудор.