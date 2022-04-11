Адани: «Интер» подтведил свои претензии на чемпионство»

Бывший защитник «Интера» Даниэле Адани заявил, что вери в то, что «Интер» явялется главным претендентом в гонке за чемпионство в Серии А.

В минувшем туре миланский клуб переиграл «Верону» и вплотную приблизился к «Милану», который занимает первую строчку в таблице чемпионата Италии.

«Интер» одержал победу, но они также снова обрели свою игру. Они заслужили победу, убедительно подтвердив свои претензии на титул», - заявил Адани.

Он отметил, что победа в дерби над «Ювентусом» (1:0) придала команде сил и энтузиазма.