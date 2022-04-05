Перишич и «Интер» обсудят новый контракт в конце месяца

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич в скором времени обсудит с клубом продление контракта.

Главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги неоднократно заявлял о желании продолжить совместную работу с опытным хорватом. Сам футболист требовал у клуба повышение зарплаты и склонялся к возвращению в Бундеслигу, однако теперь, как сообщает Calciomercato, положение дел изменилось.

Новая встреча, на которой будет обсуждаться продление соглашения Перишича, запланирована на конец апреля. По информации источника, контракт будет рассчитан на два года, а зарплата 33-летнего хавбека составит 4 млн евро в год.

В текущем сезоне Иван Перишич сыграл 39 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами.