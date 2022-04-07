«Интер» готов арендовать Лукаку

Миланский «Интер» открыт к возвращению Ромелу Лукаку, но пока речь идёт лишь об аренде.

Прошлым летом бельгиец перешёл из «Интера» в «Челси» за рекордные для лондонцев 113 млн евро. Сделка себя не оправдала, поскольку звёздный форвард до сих пор не может вписаться в систему наставника «синих» Томаса Тухеля.

Согласно данным Mirror, «Интер» готов вернуть своего бывшего игрока, но предпочитает оформить аренду, поскольку за полноценный трансфер «Челси» может потребовать внушительную компенсацию.

Ромелу Лукаку отметился 5 забитыми мячами в 20 поединках текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. На счету 28-летнего нападающего также 2 гола в 6 матчах Лиги чемпионов.