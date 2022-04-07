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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готов арендовать Лукаку

07 Апреля 2022 • 20:01 Комментировать
Интер Милан
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Верона
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09.04 19:00

Миланский «Интер» открыт к возвращению Ромелу Лукаку, но пока речь идёт лишь об аренде.

Прошлым летом бельгиец перешёл из «Интера» в «Челси» за рекордные для лондонцев 113 млн евро. Сделка себя не оправдала, поскольку звёздный форвард до сих пор не может вписаться в систему наставника «синих» Томаса Тухеля.

Согласно данным Mirror, «Интер» готов вернуть своего бывшего игрока, но предпочитает оформить аренду, поскольку за полноценный трансфер «Челси» может потребовать внушительную компенсацию.

Ромелу Лукаку отметился 5 забитыми мячами в 20 поединках текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. На счету 28-летнего нападающего также 2 гола в 6 матчах Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН ВЕРОНА
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