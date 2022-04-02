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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью намекнул, что Верету больше не сыграет за «Рому»

02 Апреля 2022 • 17:26 Комментировать
Сампдория
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Рома
4.20 3.70 1.85
03.04 19:00
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью намекнул, что полузащитник Жордан Верету больше не выйдет на поле в футболке римского клуба. Напомним, что ранее француз отказался продлевать контракт, который истекает в конце сезона.
 
«Верету не тренируется с нами, он недоступен на завтрашний матч. Я не могу вам сказать тех вещей, которые мне запрещено говорить. Но точно могу сказать то, что он не сыграет за нас завтра», – сказал португалец на своей пресс-конференции.
 
Верету покинет «Рому» по окончанию сезона на правах свободного агента. В услугах футболиста заинтересованы клубы из чемпионатов Франции и Италии.
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Жордан Верету
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