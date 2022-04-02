Моуринью намекнул, что Верету больше не сыграет за «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью намекнул, что полузащитник Жордан Верету больше не выйдет на поле в футболке римского клуба. Напомним, что ранее француз отказался продлевать контракт, который истекает в конце сезона.

«Верету не тренируется с нами, он недоступен на завтрашний матч. Я не могу вам сказать тех вещей, которые мне запрещено говорить. Но точно могу сказать то, что он не сыграет за нас завтра», – сказал португалец на своей пресс-конференции.

Верету покинет «Рому» по окончанию сезона на правах свободного агента. В услугах футболиста заинтересованы клубы из чемпионатов Франции и Италии.