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Чемпионат Италии. Серия А

Дзаньоло может пропустить игру «Ромы» против «Сампдории»

01 Апреля 2022 • 15:59 Комментировать
Сампдория
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Рома
4.20 3.65 1.85
03.04 19:00
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может пропустить ближайшую игру своей команды в чемпионате Италии против «Сампдории» из-за мышечной травмы, которую получил на последней тренировке римского клуба.
 
Как сообщает Calciomercato, медицинскому штабу римлян ещё предстоит выяснить степень серьёзности повреждения. Если травма окажется незначительной, то у итальянца будет шанс оказаться на скамейке запасных.
 
Напомним, что недавно появлялись слухи, согласно которым главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассматривает вариант с продаже Дзаньоло по окончанию сезона. Также команду может покинуть Жордан Верету, которого не устраивает предложение римлян по новому контракту.
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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