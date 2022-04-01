Дзаньоло может пропустить игру «Ромы» против «Сампдории»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может пропустить ближайшую игру своей команды в чемпионате Италии против «Сампдории» из-за мышечной травмы, которую получил на последней тренировке римского клуба.

Как сообщает Calciomercato, медицинскому штабу римлян ещё предстоит выяснить степень серьёзности повреждения. Если травма окажется незначительной, то у итальянца будет шанс оказаться на скамейке запасных.

Напомним, что недавно появлялись слухи, согласно которым главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассматривает вариант с продаже Дзаньоло по окончанию сезона. Также команду может покинуть Жордан Верету, которого не устраивает предложение римлян по новому контракту.