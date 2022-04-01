Моуринью считает Мхитаряна ключевым игроком «Ромы»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью надеется сохранить в составе своей команды полузащитника Генриха Мхитаряна.

Контракт 33-летнего игрока истекает в июне, однако, как стало известно ранее, стороны близки к заключению нового соглашения. Наставник римлян Жозе Моуринью считает Мхитаряна важной фигурой для проекта, а официально о сделке может быть объявлено уже в ближайшие дни. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

Генрих Мхитарян провёл 36 матчей за «Рому» во всех турнирах текущего сезона, записав на свой счёт 3 гола и 7 результативных передач.