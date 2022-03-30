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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» близка к продлению контракта с Мхитаряном

30 Марта 2022 • 21:54 Комментировать
Сампдория
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Рома
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03.04 19:00

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продлить контракт с клубом в ближайшее время, сообщает Il Tempo.

Известно, что для продления контракта армянский футболист пойдет на понижение зарплаты в два раза. Действующий контракт Мхитаряна действует до конца текущего сезона.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах в Серии А, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

«Рома» после 30 туров в чемпионате Италии набрала 51 очко и располагается на пятом месте в турнирной таблице.  

В начале марта 2022 года Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении.   


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Серия А Генрих Мхитарян
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