«Рома» близка к продлению контракта с Мхитаряном

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может продлить контракт с клубом в ближайшее время, сообщает Il Tempo.

Известно, что для продления контракта армянский футболист пойдет на понижение зарплаты в два раза. Действующий контракт Мхитаряна действует до конца текущего сезона.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 26 матчах в Серии А, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

«Рома» после 30 туров в чемпионате Италии набрала 51 очко и располагается на пятом месте в турнирной таблице.

В начале марта 2022 года Мхитарян объявил о завершении карьеры в сборной Армении.