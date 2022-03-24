Супруга Тотти: «Слухи о разводе? Кто-то любит делать сенсации на фамилии Тотти»

Недавно в прессе появились слухи о том, что легендарный Франческо Тотти решил развестись со своей супругой Илари Блази после семнадцати лет совместной жизни. Правда, слухи эти были развеяны практически сразу как Тотти, так и самой супругой, а сейчас она дала свой комментарий по поводу подобных инсинуаций. Франческо и Илари поженились в июне 2005 года.

- Честно, мы даже не поняли причину появления таких слухов. Хотя за двадцать лет рядом с Франческо я и не к такому привыкла. Когда вы пишете фамилию «Тотти», ажиотаж и просмотры статьи уже обеспечены, - заявила Блази, слова которой приводит golssip.it.