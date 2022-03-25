«Рома» работает над улучшенным предложением для Мхитаряна

Армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян может остаться в итальянской команде, сообщил футбольный инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По информации журналиста, боссы «Ромы» и главный тренер Жозе Моуринью заинтересованы, чтобы футболист остался в команде. В связи с этим, руководство начало работу над новым контрактом для футболиста на улучшенных условиях.

Соглашение Мхинаряна с «Ромой» истекает летом этого года. В нынешнем сезоне армянский футболист сыграл 34 игры за римлян, в которых отметился тремя голами и отдал 7 результативных передач.