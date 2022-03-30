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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Абрахама в ближайшие 4 года получит 800 тысяч евро от «Ромы»

30 Марта 2022 • 16:31 Комментировать
Сампдория
...
Рома
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03.04 19:00
Агент нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама ещё не до конца получил свои комиссионные за переезд англичанина на «Стадио Олимпико» из лондонского «Челси». По сообщениям Football Italia, в последующие 4 года агент футболиста получит 800 тысяч евро.
 
Напомним, что общая сумма трансфера Абрахама летом 2021 года составила 40 миллионов евро. Нападающий в этом сезоне стал рекордсменом «Ромы» по количеству забитых голов в своём дебютном году игры за клуб.
 
На данный момент на счету Абрахама 15 голов и три ассиста в чемпионате Италии. Недавно футболист получил вызов в сборную Англии от главного тренера Гарета Саутгейта.
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам
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САМПДОРИЯ РОМА
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