Агент Абрахама в ближайшие 4 года получит 800 тысяч евро от «Ромы»

Агент нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама ещё не до конца получил свои комиссионные за переезд англичанина на «Стадио Олимпико» из лондонского «Челси». По сообщениям Football Italia, в последующие 4 года агент футболиста получит 800 тысяч евро.

Напомним, что общая сумма трансфера Абрахама летом 2021 года составила 40 миллионов евро. Нападающий в этом сезоне стал рекордсменом «Ромы» по количеству забитых голов в своём дебютном году игры за клуб.

На данный момент на счету Абрахама 15 голов и три ассиста в чемпионате Италии. Недавно футболист получил вызов в сборную Англии от главного тренера Гарета Саутгейта.